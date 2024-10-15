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Сегодня, 21:22

Заседание апелляционного комитета РФС по обращению Андреева пройдет 17 октября

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) по делу бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева состоится 17 октября, сообщает ТАСС.

Изначально рассмотрение апелляции должно было пройти 19 сентября, но перенеслось из-за проблем со здоровьем, которые возникли у Андреева.

В августе комитет по этике РФС оштрафовал на тот момент спортивного директора «Оренбурга» на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно). Разбирательство в отношении Андреева было связано с его нецензурными высказываниями в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Дмитрий Андреев (слева). Комитет по этике уволил спортивного директора «Оренбурга». Жертва свободы слова?

Источник: ТАСС
Дмитрий Андреев
РФС
ФК Оренбург

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