Заседание КДК, на котором рассмотрят поведение Клаудиньо, пройдет накануне матча со «Спартаком»

КДК РФС проведет заседание организации в пятницу, 23 августа. На нем рассмотрят поведение бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

После игры Клаудиньо произнес несколько нецензурных слов на русском языке. Позднее футболист раскритиковал судейство в матче.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 13 очками после 5 туров, опережая идущее вторым московское «Динамо» на 1 балл.

В 6-м туре «Зенит» встретится со «Спартаком». Матч пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге.