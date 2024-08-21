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Сегодня, 13:24

Комитет РФС по этике рассмотрит дело спортдира «Оренбурга» Андреева 30 августа

Микеле Антонов
Корреспондент
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В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ» о дате проведения заседания комитета по этике по делу о нецензурных высказываниях спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также после самого матча проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады.

«Заседание пройдет 30 августа», — сказали «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Главным арбитром матча «Ростов» — «Оренбург» был Владислав Безбородов, арбитром ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
РПЛ
ФК Оренбург
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