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29 сентября, 18:20

Заседание по иску «Спартака» к Газизову о возвращении 88 миллионов рублей пройдет 18 октября

Карен Саркисян
Корреспондент

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила, что судебное заседание по иску московского клуба к бывшему генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову о возвращении 88 миллионов рублей пройдет 18 октября. Она рассказала, что предварительное заседание окончено и суд перешел к рассмотрению дела по существу.

«Судебное заседание пройдет 18 октября и начнется в 9 утра, — приводит слова Завьяловой ТАСС. — Предварительное заседание окончено, суд перешел к рассмотрению дела по существу. Думаю, что судебное решение будет вынесено на следующем заседании».

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15908721
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
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