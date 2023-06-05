Заседание рабочей группы по формату РПЛ состоится в ближайшие две недели

Сегодня, 09:33
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что что первое заседание рабочей группы по формату проведения турнира состоится в течение двух недель.
«В ближайшие две недели состоится заседание рабочей группы по формату РПЛ. Чемпионат закончился — есть время собраться. Что касается календаря на новый сезон РПЛ, то, как только пройдут стыковые матчи, определятся новые участники, мы сразу его подготовим», — приводит слова Алаева «РИА Новости».
Ранее Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.