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Пресняков-старший — о Николсоне: «Шамар пока не дотягивает до уровня «Спартака»

Пресняков-старший прокомментировал игру нападающего «Спартака» Николсона
Мария Куцубеева
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего Шамара Николсона.

«Кажется, Шамар пока не дотягивает до уровня «Спартака». Небольшой у него процент верных моментов. Насколько хорошая реализация у Промеса, а у Шамара пока нет. Но гол в матче с «Нижним Новгородом» он забил суперский! В каком-то невероятном прыжке исполнил. Это было очень красиво. Сразу вспомнил Холанна из «Сити», — сказал Пресняков «СЭ».

Николсон отличился в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1). Это первый гол 25-летнего форварда в текущем сезоне.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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