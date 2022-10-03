Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего Шамара Николсона.

«Кажется, Шамар пока не дотягивает до уровня «Спартака». Небольшой у него процент верных моментов. Насколько хорошая реализация у Промеса, а у Шамара пока нет. Но гол в матче с «Нижним Новгородом» он забил суперский! В каком-то невероятном прыжке исполнил. Это было очень красиво. Сразу вспомнил Холанна из «Сити», — сказал Пресняков «СЭ».

Николсон отличился в матче 11-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:1). Это первый гол 25-летнего форварда в текущем сезоне.