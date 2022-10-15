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Сегодня, 18:15

Актер Баринов: «Не собираюсь больше болеть за такой «Локомотив»

Мария Гусева

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился эмоциями от матча 13-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

«Игра скучная, но Игнатьев отдал неплохой пас пяткой. Однако комментировать результат этого матча я не хочу. Не собираюсь больше болеть за такой «Локомотив». Леонченко остался. Что нужно было еще сделать — сжечь стадион, чтобы его уволили? Клуб создавался в любви к спорту, к футболу, на понимании, создавалась целая семья из всех, кто там работал и из болельщиков тоже. А сейчас туда пришли люди, которым клуб до одного места. Для них это просто бизнес-проект», — цитирует «РБ Спорт» Баринова.

«Локомотив» прервал свою серию из 5 поражений подряд в РПЛ и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 13 играх.

«Торпедо» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками в 13 встречах. Игра с «Локомотивом» стала для автозаводцев первой под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-barinov-ne-sobirayus-bol-she-bolet-za-takoj-lokomotiv/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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