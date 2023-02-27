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Сегодня, 13:01

Пресняков-старший удивился хорошей игре Дзюбы в матче со «Спартаком»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в первом матче FONBET Кубка России против красно-белых (0:1).

«Удивительно, Дзюба играл довольно прилично. Были несвойственные для него вещи — отдавал пяткой, принимал остроумные решения. Очень сильно меня удивил. Так бывало, что поначалу играл хорошо, когда он приходил в новую команду и там были раздражители, например, «Спартак». Пока у «Локомотива» нет той простенькой зенитовской тактики, когда играли на Дзюбу сверху, а он пихался. Но к этому все идет, потому что других вариантов нет. Но в матче против «Спартака» он меня удивил. Наверное, лучшим игроком матча он не был, но одним из лучших точно», — сказал Пресняков «СЭ».

Ответный четвертьфинальный матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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