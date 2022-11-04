Билялетдинов: «Футболисты «Сочи» должны понять, что опускаются в болото»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов считает, что «Спартак» будет фаворитом в матче с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

«Спартак» даже на выезде будет считаться фаворитом. Тут важно, чтобы уверенность игроков красно-белых не переросла в самоуверенность, а это тонкая грань. Футболисты «Сочи» не должны растерять свою квалификацию и рано или поздно должны понять, что опускаются в болото. Слухи об уходе Гаранина? Думаю, что напрашивается такой вариант развития событий. Надо разобраться в том, какие недоработки или переработки есть, почему команда не «горит» на поле. Сочинцы просто потеряли настрой и это видно», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Встреча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» состоится в субботу, 5 ноября.