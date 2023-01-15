Газзаев: «Глушаков может помочь любому клубу РПЛ. Мы видели, какой футбол в этом возрасте показывает Месси»

15 января, 22:41
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил перспективы полузащитника Дениса Глушакова.
«Денис Глушаков — большой мастер. Он демонстрирует очень хорошие качества игры. Глушакову 35 лет, но мы видели, какой футбол в этом возрасте показывает Месси. Поэтому возраст ничего не значит.
Денис — опытный игрок. Он сохраняет свое мастерство же на протяжении многих лет. Сейчас он в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Его опыт пригодится везде», — цитирует Газзаева Sport24.
9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования