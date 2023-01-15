Газзаев: «Глушаков может помочь любому клубу РПЛ. Мы видели, какой футбол в этом возрасте показывает Месси»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев оценил перспективы полузащитника Дениса Глушакова.

«Денис Глушаков — большой мастер. Он демонстрирует очень хорошие качества игры. Глушакову 35 лет, но мы видели, какой футбол в этом возрасте показывает Месси. Поэтому возраст ничего не значит.

Денис — опытный игрок. Он сохраняет свое мастерство же на протяжении многих лет. Сейчас он в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Его опыт пригодится везде», — цитирует Газзаева Sport24.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.