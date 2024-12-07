Тедеев — о победе «Акрона»: «Зенит» — одна из лучших команд в России»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Зенит» — это сильная команда, одна из лучших в России. Мы сегодня победили сильного соперника», — сказал Тедеев.

Тедеев также поблагодарил «Крылья Советов», что они поздравили «Акрон» с победой.

«Спасибо огромное «Крыльям» и всем болельщикам. Хочется пожелать им добра. Пусть у них все сложится в новом году и 2025-й принесет им много радости. Должен настать мир для каждого из нас, нужно двигаться к этому», — добавил Тедеев.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате с 39 очками, у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.