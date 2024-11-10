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Сегодня, 18:00

Тедеев: «Дзюба заслужил вызов в сборную»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев на пресс-конференции прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:4).

— Был ли у Дзюбы особый настрой на «Спартак»?

— Отдельные моменты у него не получались. Но то, что он оказывает давление на всех защитников в России, было видно и сегодня. Это не лучший его матч, он может играть сильнее. На то есть объективны причины. Но у всей команды сегодня был неудачный день.

— Как относитесь к его ситуации со сборной?

— Такой игрок как Артем своими действиями и игрой может заслужить многое. Это мое мнение личное. Тренерский штаб сборной, думаю, понимает, какие решения принимать. Думаю, не получи Артем травму, заслужить вызов в сборную, ему было бы легче. Возможно, то, что он выбыл на эти 2-3 недели, повлияло. Я с Валерием Георгиевичем не общался. Если он меня спросит, я скажу, что, конечно, Артем заслужил, чтобы быть вызванным.

Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
Заур Тедеев

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