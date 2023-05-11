Заварзин: «Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Выделю Парфенова и Игнашевича»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин рассказал, что не считает Валерия Карпина и Сергея Семака лучшими российскими тренерами.

«Я ни Карпина, ни Семака не считаю лучшим российским тренером. Если все же выбирать из них двоих, то это Карпин. У Семака тепличные условия, он хороший парень, но для того, чтобы выиграть, надо иметь послабее скамейку. Из молодых специалистов выделю Дмитрия Парфенова, он толковый специалист. В «Балтике» сейчас Игнашевич, относительно молодой. Если бы им дали возможность порулить, может, чего-нибудь добились. Семак очень хороший парень, но ему создали такие условия, что сравнивать не с чем. Там даже если меня поставить, ниже третьего места «Зенит» не опустится», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

В этом сезоне «Зенит» под руководством Семака в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Карпина занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 26 туров.