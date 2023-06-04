Заварзин: «В этом сезоне мне понравилась работа Карпина и Семака»

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин оценил работу тренеров в сезоне-2022/23.

«Из тренеров в этом сезоне выделить особо некого, кроме Семака, — цитирует «РБ Спорт» Заварзина. — Но даже он играет не основную роль в «Зените». Даже если команда выйдет без него, «Зенит» все равно станет чемпионом, но при этом Сергей Богданович успешный человек. Пару пробелов было у Федотова, но я считаю он справился в ЦСКА. Карпин в конце провалился, хотя у него с составом была беда. В этом сезоне мне понравилась работа Карпина и Семака».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).