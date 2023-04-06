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Сегодня, 21:05

Заварзин — о том, что «Спартак» не поздравил Федуна: «Обычное русское разгильдяйство»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на информацию о том, что красно-белые не поздравили с днем рождения Леонида Федуна в социальных сетях.

«Это же не политика клуба. Это политика руководства. Причем здесь «Спартак»? Есть пресс-служба. Мне по сей день секретарь кладет лист на стол, у кого дни рождения в этом месяце. Не думаю, что это политика клуба — взять и не поздравить. Естественно, нынешнее руководство не дало команду либо забыли. Обычная дурость. Обычное русское разгильдяйство. Думаю, что скорее второе», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

5 апреля Федуну исполнилось 67 лет. Он являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-spartak-ne-pozdravil-feduna-oby-chnoe-russkoe-razgil-dyajstvo/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
Юрий Заварзин
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