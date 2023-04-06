Заварзин — о том, что «Спартак» не поздравил Федуна: «Обычное русское разгильдяйство»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на информацию о том, что красно-белые не поздравили с днем рождения Леонида Федуна в социальных сетях.

«Это же не политика клуба. Это политика руководства. Причем здесь «Спартак»? Есть пресс-служба. Мне по сей день секретарь кладет лист на стол, у кого дни рождения в этом месяце. Не думаю, что это политика клуба — взять и не поздравить. Естественно, нынешнее руководство не дало команду либо забыли. Обычная дурость. Обычное русское разгильдяйство. Думаю, что скорее второе», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

5 апреля Федуну исполнилось 67 лет. Он являлся владельцем московского клуба с 2004 по 2022 год.