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Сегодня, 18:34

Заварзин поддержал идею о новом формате чемпионата России

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, как относится к возможным изменениям формата РПЛ.

«Пулька, которая разыгрывается в верхней части турнирной таблицы, всегда вызывает интерес. У команд появляется дополнительный стимул. Мы не изобрели велосипед, пулька применяется уже давно. Некоторые чемпионаты проводятся в таком формате. С внедрением второго этапа будет поинтереснее. «Зенит» скоро станет чемпионом, а еще играть несколько туров. Такой формат более привлекательный», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-gendirektor-spartaka-podderzhal-novyy-format-chempionata-rossii-
Футбол
РПЛ
Юрий Заварзин
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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