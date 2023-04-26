Заварзин поддержал идею о новом формате чемпионата России

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин рассказал, как относится к возможным изменениям формата РПЛ.

«Пулька, которая разыгрывается в верхней части турнирной таблицы, всегда вызывает интерес. У команд появляется дополнительный стимул. Мы не изобрели велосипед, пулька применяется уже давно. Некоторые чемпионаты проводятся в таком формате. С внедрением второго этапа будет поинтереснее. «Зенит» скоро станет чемпионом, а еще играть несколько туров. Такой формат более привлекательный», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.