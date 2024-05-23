Заварзин: «Если «Краснодар» выиграет РПЛ, это будет победа Галицкого, а не Мусаева»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин оценил шансы «Краснодара» выиграть чемпионат России.

«С одной стороны, мне бы хотелось, чтобы чемпионом стало «Динамо», а с другой стороны, мне жалко Галицкого, который создал всю инфраструктуру в «Краснодаре». А сколько ему отведено жить на этой планете, знает только он и бог — мы же знаем, что он болен. Может не дожить до следующего чемпионства. За то, что он сделал, Галицкий заслуживает чемпионского звания России. Он и тренера взял, который ему «смотрит в рот». По существу, будет руководить не Мусаев, а Галицкий. Так что если «Краснодар» выиграет, то это будет победа Галицкого, а никак не Мусаев», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.

На данный момент «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Все матчи заключительного тура чемпионата России пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16.30 по московскому времени.