Заварзин — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Питерцы сейчас набирают русскую колонию»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин предположил, зачем «Зенит» организовывает переход из московской команды нападающего Александра Соболева.

«Переход Соболева — это, скорее, не потеря для «Спартака», а приобретение для «Зенита». Питерцы сейчас набирают русскую колонию. Думаю, что нет дыма без огня. Вероятно, в «Зените» будут принимать решение по уменьшению квоты для иностранцев», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.