Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

22 января, 23:37

Заварзин о Зиньковском: «Можно и в «Урал» пойти, в первую лигу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин ответил на вопрос о будущем полузащитника красно-белых Антона Зиньковского,

«Это не у Зиньковского не идет игра — просто тренер не видит его в своей команде. Чему он научился, тому и научился. Что он может демонстрировать, то и демонстрирует. Он может только тактически вписываться или не вписываться в командную игру, в концепцию тренера. На его позицию есть более мастеровитый игрок.

По игровым кондициям Зиньковский подошел бы любой команде. Можно и в «Урал» пойти, в Первую лигу. Почему бы и нет? Ему надо продлить свой футбольный жизненный путь. Негоже сидеть на лавке — он теряет игровой тонус и все качества, которые принадлежат футболисту. Он все теряет», — приводит слова Зиньковского Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел 13 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

Источник: Vprognoze.ru
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
Читайте также
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Турнир UFC Fight Night 250 состоится в Эр-Рияде 1 февраля
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя