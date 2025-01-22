Заварзин о Зиньковском: «Можно и в «Урал» пойти, в первую лигу»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин ответил на вопрос о будущем полузащитника красно-белых Антона Зиньковского,

«Это не у Зиньковского не идет игра — просто тренер не видит его в своей команде. Чему он научился, тому и научился. Что он может демонстрировать, то и демонстрирует. Он может только тактически вписываться или не вписываться в командную игру, в концепцию тренера. На его позицию есть более мастеровитый игрок.

По игровым кондициям Зиньковский подошел бы любой команде. Можно и в «Урал» пойти, в Первую лигу. Почему бы и нет? Ему надо продлить свой футбольный жизненный путь. Негоже сидеть на лавке — он теряет игровой тонус и все качества, которые принадлежат футболисту. Он все теряет», — приводит слова Зиньковского Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 28-летний Зиньковский провел 13 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.