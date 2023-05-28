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Сегодня, 17:57

Заварзин: «Игроки «Спартака» уже все в отпуске. Мотивация у них отсутствует»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин ответил на вопрос, почему красно-белые теряют очки в матчах с командами-аутсайдерами.

«По моему мнению, это психология. Они же не могли за пять туров разучиться играть в футбол. Они уже все в отпуске, к сожалению. Игроки не думают о финише, а только о том, как отыграть эти полтора часа. Где-то кто-то у них не добегает или ножку отдергивает. Мотивация у них отсутствует. Это влияет на результат. Тут не то, что серебро. Бронзу бы не потерять. В данном случае это только психология. Больше ничто», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0). На данный момент московский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zavarzin-igroki-spartaka-nakhodyatsya-v-otpuske-ne-poteryat-by-bronzu
Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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