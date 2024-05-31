Заварзин заявил, что Тюкавину надо бежать в Европу

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился мнением о том, надо ли форварду бело-голубых Константину Тюкавину переходить в европейский клуб.

«На сегодня Тюкавин — лучший нападающий РПЛ. Но здесь он не раскроется до конца. Нельзя говорить о том, что Константин перерос уровень Премьер-Лиги, но чемпионат России закрыт, и в ближайшие три года все так и останется. Тюкавину надо бежать в Европу. Там тренировочный процесс, отношение к футболу другие. Мы же видим, что в Европе Головин, Захарян и Миранчук играют иначе», — сказал Заварзин «РБ Спорт».

Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ сезона-2023/2024. На его счету 30 матчей, 15 забитых мячей и 10 результативных передач в чемпионате России.