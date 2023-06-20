Заварзин считает, что Интерпол может забрать Промеса

Экс генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин пояснил, стоит ли Промесу выдавать российский паспорт после вынесения приговора амстердамским судом.

«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск и Интерпол заберет. Выдадут ли наши Промеса или нет, это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует. Надо смотреть, какие санкции могут последовать. Нужно также смотреть на условия контракта Промеса со «Спартаком». Хорошо, дадут Промесу российский паспорт и не выдадут его, а что дальше? Он же здесь не вечный, в футбол закончит играть через некоторое время, и все», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата.