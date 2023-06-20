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Сегодня, 17:11

Заварзин считает, что Интерпол может забрать Промеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин пояснил, стоит ли Промесу выдавать российский паспорт после вынесения приговора амстердамским судом.

«Если Промесу вынесли такой приговор, его просто объявят в розыск и Интерпол заберет. Выдадут ли наши Промеса или нет, это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует. Надо смотреть, какие санкции могут последовать. Нужно также смотреть на условия контракта Промеса со «Спартаком». Хорошо, дадут Промесу российский паспорт и не выдадут его, а что дальше? Он же здесь не вечный, в футбол закончит играть через некоторое время, и все», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

19 июня суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за то, что тот ударил ножом в колено своего двоюродного брата.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-promesa-mogut-ob-yavit-v-rozy-sk-i-interpol-ego-zaberet/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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