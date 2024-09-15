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Сегодня, 23:05

Заварзин: «Соболев перегорел в матче с ЦСКА, но еще принесет пользу «Зениту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин оценил дебют Александра Соболева за «Зенит» в матче против ЦСКА (1:0) в 8-м туре РПЛ.

«Зенит» сделал еще один шаг к своему чемпионству. Соболев не до конца себя проявил, он перегорел в матче с ЦСКА. Думаю, он восстановится и будет выступать на должном уровне. Соболев нормально дебютировал за «Зенит». Александр еще принесет петербуржцам пользу, потому что он российский футболист. Иностранцы все равно убегут через два года", — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

27-летний нападающий в летнее трансферное окно перешел в «Зенит» из «Спартака». Сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Заварзин

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