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Сегодня, 18:40

Заварзин считает, что «Спартак» провалил сезон-2022/23

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин подвел итоги выступления красно-белых в сезоне-2022/23.

«По сравнению с предыдущим сезоном выступили нормально, в силу своих возможностей, но могли бы и лучше. Смена руководства всегда влечет за собой тяжелые последствия. Если бы «Спартак» лучше выступил во второй половине чемпионата, то было бы вообще здорово. Провалили второй круг. «Зенит» тоже где-то потерял очки. Если бы у красно-белых не было спада, то могли бы и побороться за первое место, но в любом случае они бы не выиграли. В следующем сезоне «Спартак» будет уже основательно претендовать на второе место. «Зенит» не отдаст чемпионский титул», — приводит слова Заварзина «Спорт День за Днем».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 54 очка в 30 матчах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zavarzin-schitaet-chto-spartak-provalil-sezon-2022-23-
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