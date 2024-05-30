Заварзин считает, что в ближайшие пять лет в РПЛ не нужны иностранные тренеры

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о необходимости привлечения иностранных тренеров к работе с российскими командами.

«Я считаю, что иностранцы нам сегодня пока вообще не нужны, в ближайшие пять лет. Негде себя потом позиционировать. Те медали, те места, которые сегодня у нас подлежат распределению, они вполне могут быть завоеваны российскими тренерами. Иностранцам делать нечего», — приводит слова Заварзина Vprognoze.ru.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович заявил, что российские профессиональные клубы должны начать платить налог за найм на работу иностранных тренеров.