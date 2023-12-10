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РПЛ

Сегодня, 00:55

Заварзин считает, что защитнику «Спартака» Джикии не стоит торопиться со сменой команды

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о перспективах защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Нужно ли Джикии менять команду этой зимой? Зависит от тренера. Какой смысл? Игровое время? Не знаю. Возможно, дело в состоянии здоровья. Сейчас нет смысла торопиться. Пусть доиграет сезон до конца, а там видно будет. За 6 месяцев до конца контракта футболист имеет право вести переговоры. Что сейчас-то об этом говорить? «Спартак» должен об этом думать. Либо они потеряют хорошего игрока, который уйдет свободным агентом, либо они как-то с ним выстроят отношения. Видимо, здесь какие-то внутренние распри», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zavarzin-na-meste-dzhikii-ya-by-poka-sidel-v-spartake-i-nikuda-ne-dergalsya-
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
0
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