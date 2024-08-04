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Сегодня, 21:31

Заварзин: «Спартак» 90-х — более великая команда, чем нынешний «Зенит»

Виктория Кравченко
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин рассказала, какая команда более великая в истории российского футбола — «Спартак» 90-х или «Зенит» нашего времени.

«Спартак» 90-х более великая команда, чем нынешний «Зенит». Я был внутри того «Спартака». Мы существовали за счет внутренних резервов. Нельзя сравнивать эти два клуба. У петербуржцев сейчас неограниченный бюджет, а «Спартак» в 90-х что заработал, то и тратил. Возможностей у красно-белых было меньше. Тогда и иностранцы приезжали не очень сильные", — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

За всю историю российского футбола «Спартак» 22 раза становился чемпионом страны, а «Зенит» — 11.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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