Заварзин: «Спартак» победит, потому что красно-белые мощнее «Ростова» по составу»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белые одержат победу над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ.

«Спартак» сегодня победит. В команде новый тренер, а значит — новые эмоции. Красно-белые мощнее «Ростова» по составу. Нельзя дать точный прогноз на игру «Ростова». Они могут выдать сумасшедший матч, а потом проиграть. «Ростов» — это команда без стабильного результата», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Игра пройдет 21 апреля и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Спартак» идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35 баллами. Команда Валерия Карпина находится на восьмом месте с 34 баллами.