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Сегодня, 18:33

Заварзин: «Спартак» победит, потому что красно-белые мощнее «Ростова» по составу»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что красно-белые одержат победу над «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ.

«Спартак» сегодня победит. В команде новый тренер, а значит — новые эмоции. Красно-белые мощнее «Ростова» по составу. Нельзя дать точный прогноз на игру «Ростова». Они могут выдать сумасшедший матч, а потом проиграть. «Ростов» — это команда без стабильного результата», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Игра пройдет 21 апреля и начнется в 20.30 по московскому времени.

«Спартак» идет на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35 баллами. Команда Валерия Карпина находится на восьмом месте с 34 баллами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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