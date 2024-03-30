Заварзин: «Спартак» выиграет сегодня у «Урала»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уралом».

«Спартак» обязан обыгрывать «Урал», если хочет претендовать на какие-то медали. «Динамо» вчера тоже претендовало на чемпионство до матча с «Ростовом». Думаю, красно-белые выиграют сегодня. «Урал» — неудобный соперник для «Спартака»? В какой-то момент «Спартак» должен собраться. Класс у красно-белых выше, чем у «Урала», — приводит «РБ Спорт» слова Заварзина.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.