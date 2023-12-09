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РПЛ

9 декабря, 23:52

Заварзин заявил, что амбиции Черчесова в России завышены

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о российском тренере Станиславе Черчесове.

«Напоминает Анатолия Бышовца: где тренерское кресло закачается, он уже бегает по бровке. Черчесов со своими высокими амбициями сам не знает, чего он хочет. У нас много молодых перспективных тренеров: Тихонов, Хохлов, Кобелев, Силкин. Не забывайте, что Черчесову уже не 18 лет. Да, он выиграл трофеи в Венгрии, но в России его амбиции завышены. На самом деле он неплохой тренер, но не всегда устраивает владельцев клубов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

Последним местом работы 60-летнего Черчесова был «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Также специалист тренировал «Спартак», «Амкар», «Терек», «Динамо», «Легию» и другие команды. С 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zavarzin-v-rossii-ambitsii-cherchesova-zavysheny
Станислав Черчесов
Футбол
Юрий Заварзин
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