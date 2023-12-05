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РПЛ

Сегодня, 15:10

Заварзин заявил, что в России не были готовы к переходу на систему «осень-весна»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент премьер-лиги Юрий Заварзин прокомментировал новость о том, что 18-й тур РПЛ не будет перенесен на весеннюю часть сезона.

«Нельзя же погоду заказать. Можно посмотреть погоду на полгода вперед. Команды уже давно уточнили, какая будет погода на 18-й тур. Все на усмотрение судей. Если будет -15, решение примет арбитр. Кому-то в следующий раз солнце будет ярко светить и скажут перенести. Надо руководствоваться регламентом. Как только мы перестанем его нарушать, не будет никакого бардака. Телевидение только может нарушить регламент, потому что на их стороне деньги, реклама. Станет ли лучше, если мы вернемся к системе «весна-осень»? Когда мы переходили на «осень-весна», все говорили, что мы начнем выигрывать Лигу чемпионов. Как показала практика, стало только хуже. Мы не были готовы к переходу. За Уралом не было манежей, где можно проводить футбольные матчи. Как можно сейчас играть в Томске или Екатеринбурге, где -25? Потеряли вторую лигу. Летом, когда все играют в футбол, мы курим бамбук, а в декабре начинаем в футбол играть. Прежде чем возвращаться назад, нужно все четко проанализировать, провести консультации с руководителями. Метаться из стороны в сторону — курам на смех», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что решение о проведении матчей 18-го тура РПЛ остается за главными арбитрами.

18-й тур РПЛ начнется матчем «Локомотива» и «Урала» в пятницу, 8 декабря, а завершится встречей между «Балтикой» и «Рубином» в воскресенье, 10 декабря.

После 17-го тура лидером РПЛ с 35 очками является «Краснодар». Вторым идет «Зенит», отстающий от команды, занимающей первое место, на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-pri-perehode-na-osen-vesna-govorili-chto-nachnem-vy-igry-vat-lch-a-stalo-huzhe/
Футбол
РПЛ
Юрий Заварзин
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