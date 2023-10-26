Завершились съемки художественного фильма о Федоре Черенкове

Завершились съемки фильма «Федя. Народный футболист» о бывшем футболисте «Спартака» Федоре Черенкове.

«Друзья, в ночь со среды на четверг мы закончили съемочный период нашего фильма. Множество смен, локаций, кадров позади. Несколько дней, чтобы перевести дух, и за постпродакшн. Ура», — сказано в Telegram-канале авторов фильма.

Съемки картины проходили в Белоруссии. Главные роли в нем исполняют Станислав Румянцев и Владимир Гуськов, а авторами сценария стали стали журналист Илья Казаков и Николай Акелькин, который также выступил режиссером фильма.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.