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Сегодня, 17:30

Зайнутдинов: «Скучаю по времени, когда был в ЦСКА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» рассказал, что летом мог вернуться в РПЛ.

— Летом у вас было серьезное предложение из России. Почему отказались?

— Предложение было. Но мы поговорили с главным тренером «Бешикташа» ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что вариант и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались. Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...

— За ЦСКА удается следить?

— Стараюсь не пропускать ни одной игры армейцев, слежу за ними. Да и вообще в курсе всего, что происходит в РПЛ. С теми ребятами, с которыми выступал в ЦСКА, я на связи. У нас тогда сложился очень дружный коллектив. Мы часто собирались вне футбольного поля. Я очень скучаю по тем временам.

— А если летом поступит предложение от ЦСКА?

— Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет.

Бактиер Зайнутдинов. «Летом звали в РПЛ, тренер «Бешикташа» не отпустил. Сейчас не играю». Зайнутдинов — о Черчесове, Холанне, Иммобиле и ЦСКА

Бактиер Зайнутдинов
ФК Бешикташ
ФК ЦСКА (Москва)

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