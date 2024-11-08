Зайнутдинов: «Скучаю по времени, когда был в ЦСКА»

Полузащитник «Бешикташа» Бактиер Зайнутдинов в интервью «СЭ» рассказал, что летом мог вернуться в РПЛ.

— Летом у вас было серьезное предложение из России. Почему отказались?

— Предложение было. Но мы поговорили с главным тренером «Бешикташа» ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что вариант и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались. Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...

— За ЦСКА удается следить?

— Стараюсь не пропускать ни одной игры армейцев, слежу за ними. Да и вообще в курсе всего, что происходит в РПЛ. С теми ребятами, с которыми выступал в ЦСКА, я на связи. У нас тогда сложился очень дружный коллектив. Мы часто собирались вне футбольного поля. Я очень скучаю по тем временам.

— А если летом поступит предложение от ЦСКА?

— Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет.