Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Экс-футболист «Зенита» Зазулин: «Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он дзюбовец!»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин предположил, может ли форвард «Локомотива» Артем Дзюба вернуться в клуб из Санкт-Петербурга.

«Понятно, что город Санкт-Петербург многим нравится, они остаются здесь жить, но не знаю, что в голове у Дзюбы, прикипел ли он к городу. Дзюба — спартаковец или зенитовец? Он дзюбовец! Возвращение Дзюбы в «Зенит» — это к Александру Медведеву. Но все может быть. Почему нет? У нас в свое время Игорь Корнеев, например, был спортивным директором. Не имеет значения, кто и где играл. А Дзюба все-таки еще и играл за Питер, может вернуться в какой-то роли. Главное, чтобы он пользу приносил команде, тогда будет неважно, что он играл за «Спартак», — цитирует Зазулина Legalbet.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. Всего он провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. В «Спартаке» нападающий играл с 2006 по 2015 год, включая аренды в другие команды.

Источник: https://legalbet.ru/news/zazulin-dzyuba-spartakovetc-ili-zenitovetc-on/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Игорь Зазулин
6
Обсудить
Читайте также
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Салихова: «За два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно на тот момент»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Зенит» назвал соперников по матчам на сборах в Абу-Даби
«Ростов» и «Пеньяроль» согласовали трансфер уругвайского полузащитника Саравии
Силкин — о возможном уходе Лесового из «Динамо»: «Ему не нашли места в основном составе после травмы»
Силкин: «Во второй части сезона «Динамо» даст жару»
Деменко поделился мнением о том, где «Зениту» нужно усилиться в зимнюю паузу
Бышовец считает, что «Локомотив» может включиться в чемпионскую гонку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дудиев: «Мне были готовы предложить контракт в «Витессе», а я не хотел. С возрастом пришло сожаление»

Экс-игрок «Томи» Дудиев рассказал, как давал денег Соболеву на еду