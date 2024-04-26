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Сегодня, 20:16

Зазулин: «Зениту» по плечу удачно пройти тяжелый отрезок в конце сезона»

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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал игру петербургского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

24 апреля команда Сергея Семака потерпела домашнее поражение от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура.

«У «Зенита» на данный момент сильнейший состав в лиге, поэтому, наверное, многие и думают, что петербуржцы проигрывают в основном сами себе. Тот же «Рубин» спокойно выстоял против «Зенита», который сам ошибался в обороне.

Безусловно, не стоит сомневаться, что «Зениту» по плечу удачно пройти этот тяжелый отрезок сезона, но у «Краснодара» все-таки календарь более спокойный и понятный», — цитирует Зазулина Legalbet.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 25 сыгранных туров является «Зенит», набравший 50 очков. «Краснодар» занимает второе место. Отставание «быков» от сине-бело-голубых составляет 1 очко.

28 апреля петербуржцы проведут выездную встречу с «Динамо».

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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