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Сегодня, 18:26

Зазулин назвал солидной победу «Зенита» над «Ахматом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

«Впечатления от игры такие, что выиграли ее достаточно спокойно за счет мастерства. Давно «Зенит» так солидно, на мой взгляд, не выигрывал. Потому что в последнее время всегда какие-то «качели», а тут так спокойно. Начала было немного тревожным, но потом дважды забили — и в целом довольно солидно, повторюсь, за счет мастерства выиграли», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
Игорь Зазулин

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