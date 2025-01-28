Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:47

Игорь Зазулин: «Вполне допускаю, что «Зенит» начнет поиски правого защитника»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин порассуждал о том, будут ли сине-бело-голубые искать нового футболиста на позицию правого защитника вместо травмированного Вячеслава Караваева.

«Зенит» сейчас может начать поиски игрока на позицию правого защитника? Вполне допускаю такой вариант. Я не вижу сейчас особой проблемы, потому что и Эракович, и Мантуан уже играли на этой позиции», — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

27 января Караваев сообщил, что успешно перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия в ходе тренировочного сбора в Катаре. Футболист сможет восстановиться примерно за семь месяцев. В нынешнем сезоне защитник провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Вячеслав Караваев
Футбол
РПЛ
Игорь Зазулин
травма
Читайте также
В 2025 году на День защитника Отечества не будет дополнительного выходного
В США полицейский застрелил помилованного Трампом участника штурма Капитолия
В Госдуме рассказали о способе разово забрать всю сумму пенсионных накоплений
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
Пленный боевик ВСУ рассказал про «честные» выборы Зеленского
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Популярное видео
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Угаров: «За правого защитника для «Зенита» сейчас могут заломить цену»
Семшов считает, что «Зениту» нужна свежая кровь: «Бразильцы немного потеряли в мотивации»
«Динамо» предложило «Локомотиву» 5 миллионов евро за Сильянова, «Зенит» — на миллион больше
Бителло и Чавес проходят медосмотр в Москве
Семшов: «Если бы я был на месте Лички, я бы не оставил Бителло в команде»
Семшов: «Зениту» кровь из носа нужно брать правого защитника»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя