Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

23 июля, 23:37

Зазулин — о Глушенкове: «Максиму в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в «Локомотиве»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин оценил перспективы полузащитника Максима Глушенкова в петербургской команде.

«Впечатления от игры Максима Глушенкова хорошие. Он играет в старте, много забивает. В «Зените» все будет зависеть только от него самого, потому что через какое-то время эмоции спадут. Но мастерство у него есть, поэтому посмотрим, что будет дальше. Максим и прошлый сезон в провел очень ударно, но все-таки в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в том же «Локомотиве», за счет более мастеровитых партнеров по команде», — цитирует Зазулина Legalbet.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В двух матчах за питерцев на старте сезона 24-летний футболист забил четыре гола. В следующей игре сине-бело-голубые встретятся в гостях с «Рубином» 27 июля.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
Максим Глушенков
0
Читайте также
Новая форма клубов РПЛ: столетие «Зенита», традиции «Спартака» и ЦСКА, стиль «Локомотива» и «Акрона»
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Опубликованы кадры с места гибели российской мотоциклистки в Турции
Понижение зарплаты, президент клуба с пистолетом. Что ждет Чалова в ПАОК
Трамп и Вэнс заявили о совершении «переворота» против Байдена
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Семшов: «Марио Фернандес принял неудачное решение вернуться в Россию»
Балахнин выделил двух лучших игроков «Ростова» в матче против ЦСКА
Радимов: «Динамо» здорово усилилось Луневым, но нужен еще и опорник»
Радимов: «Краснодар» поборется за тройку, насчет конкуренции с «Зенитом» за чемпионство — сомневаюсь»
Радимов считает, что при Николиче ЦСКА будет играть в более атакующем стиле
Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк надеется получить вызов в сборную России
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Семшов: «Марио Фернандес принял неудачное решение вернуться в Россию»
Чанов — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Травма его подкосила»
Балахнин выделил двух лучших игроков «Ростова» в матче против ЦСКА
Андреев назвал маловероятным переход Марио Фернандеса в «Оренбург»
Мостовой считает, что Глушенкова рано сравнивать с Малкомом и называть лучшим игроком РПЛ
Радимов: «Динамо» здорово усилилось Луневым, но нужен еще и опорник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Чанов — о возможном уходе Фернандеса из «Зенита»: «Травма его подкосила»

Семшов: «Марио Фернандес принял неудачное решение вернуться в Россию»