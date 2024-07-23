Зазулин — о Глушенкове: «Максиму в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в «Локомотиве»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин оценил перспективы полузащитника Максима Глушенкова в петербургской команде.

«Впечатления от игры Максима Глушенкова хорошие. Он играет в старте, много забивает. В «Зените» все будет зависеть только от него самого, потому что через какое-то время эмоции спадут. Но мастерство у него есть, поэтому посмотрим, что будет дальше. Максим и прошлый сезон в провел очень ударно, но все-таки в «Зените» проще набирать результатные действия, чем в том же «Локомотиве», за счет более мастеровитых партнеров по команде», — цитирует Зазулина Legalbet.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. В двух матчах за питерцев на старте сезона 24-летний футболист забил четыре гола. В следующей игре сине-бело-голубые встретятся в гостях с «Рубином» 27 июля.