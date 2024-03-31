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31 марта, 22:14

Зазулин: «Не верю в расслабленность «Зенита» — у них же не десять очков отрыва»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин рассказал, что думает о результатах матча 22-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Крыльями Советов». Игра в Самаре, которая прошла 30 марта, завершилась ничьей (1:1).

«Чемпионат уже давно непредсказуем в плане результатов. А Самара вообще всегда была способна выдавать хорошие матчи, в этом сезоне шла наверху таблицы. Это играющая команда. То же самое можно сказать и про другие клубы — Нижний может показать хорошую игру, «Факел» в этом сезоне смотрится достойно... Так что уровень команд выравнивается. Но, понятно, тем же «Крыльям Советов» сложно рассчитывать на призовые места, но кровь они могут попортить любому. «Зенит» вышел на этот матч слишком расслабленным? Не думаю, что в этом дело, у них же не десять очков отрыва. Они ведь и в концовке могли повернуть все в свою пользу, были моменты», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

«Зенит» с 41 очком продолжает лидировать в РПЛ. «Крылья» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Зазулин
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