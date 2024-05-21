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Сегодня, 17:38

Зазулин: «Акинфеев — легенда. Он в хорошей форме, реакция не изменилась»

Владислав Корегин
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о будущем голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время 38-летний вратарь подпишет новый контракт с армейцами.

«Для вратаря у Акинфеева нормальный возраст, он же не бегает. Он в хорошей форме, реакция не изменилась. В ЦСКА же тоже смотрят, в какой он форме. Да и он уже сейчас играет не все матчи, есть Тороп. Акинфеев — легенда, поэтому почему бы не продлить контракт. Главное, чтобы Акинфеев понимал, что футболистам в возрасте дают меньше игрового времени, даже если это значимая фигура. Тут надо не страдать ерундой, не идти против тренера, а быть, наоборот, помощником. Тогда будет все хорошо, ведь он авторитет. Главное, без обид.

 
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Я не слежу, делает ли Акинфеев ошибки. Понятно, что возраст потихоньку начинает сказываться, но не думаю, что у него сейчас есть что-то критичное. А для вратаря 38 — это нормальный возраст, может до 40 играть. Потом Акинфеев перейдет на другую должность. 99 процентов, что он будет чуть ли не спортивным директором. Да вообще, кем захочет, тем и будет», — цитирует Зазулина Legalbet.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. Вместе с армейцами он 6 раз становился чемпионом России и по 7 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Помимо этого, в сезоне-2004/05 голкипер выиграл с красно-синими Кубок УЕФА.

В сезоне-2023/24 Акинфеев принял участие в 26 матчах ЦСКА во всех турнирах, пропустил 34 гола и отыграл 8 встреч на ноль.

Источник: Legalbet
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Зазулин
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