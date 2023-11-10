Зазулин: «Когда «Зенит» выиграет, «Краснодар» надломится в психологическом плане»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Первое место по итогам первой половины чемпионата очень важно в психологическом плане. Когда «Зенит» в субботу выиграет, «Краснодар» надломится в психологическом плане. Если Кордоба зенитовских защитников не «поуродует», у «Зенита» есть шансы выиграть. Потому что Кордоба, конечно, очень сильный форвард, тут и говорить нечего. Он в хорошей форме, играет постоянно, забивает, отдает, много делает «грязной» работы, цепляется за мячи, замыкает, исполняет... Надежда только на то, что в субботу будет не его день. «Зенит» сейчас тоже набрал ход, где-то везет, где-то сказывается исполнительское мастерство», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 11 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 31 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на второй строчке, отставая от «быков» на 2 очка.