Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:19

Зазулин считает, что «Зенит» все равно останется фаворитом РПЛ

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин рассказал о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Вендела.

«Конечно, Вендел нужен «Зениту». Без него будет тяжело. Когда он обижен, то играет не так хорошо, но когда он в форме, то входит в тройку лучших футболистов РПЛ. Не думаю, что это вбросы бразильской прессы, ведь Александр Иванович Медведев тоже это комментировал. Тот же Артур — не потеря.

Вариант, что Вендел доиграет сезон, чтобы на его позицию спокойно кого-то нашли. Потому что эта ситуация с ним уже не первый раз и летом она повторится. Но даже если Вендел бы ушел зимой, то «Зенит» все равно останется фаворитом чемпионской гонки РПЛ», — заявил Зазулин корреспонденту Legalbet.ru.

Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник забил два мяча и отдал 11 голевых передач в 19 матчах за клуб во всех турнирах. Контракт бразильского футболиста с петербургским клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. Клуб уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
Читайте также
Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине
Число погибших при пожаре на курорте в Турции возросло до 10 человек
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Трамп заявил о цели заставить страны НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Неочевидные герои сезона РПЛ. Некоторые могли бы пригодиться российским грандам
Олег Иванов рассказал, что чувствует себя лучше без алкоголя
Луис Энрике присоединился к «Зениту» на сборах
Погребняк не сожалеет об уходе Артура из «Зенита»: «Не велика потеря»
Погребняк — о переходе Энрике в «Зенит»: «Очень хорошая сделка, команду надо обновлять»
«Локомотив» уступил китайскому «Шанхай Порт» в первом товарищеском матче на сборах
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя