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Зазулин: «Глушенков по своей манере игры не похож ни на Аршавина, ни на Данни»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин сравнил новичка сине-бело-голубых Максима Глушенкова с экс-игроками петербуржцев Мигелем Данни и Андреем Аршавиным.

— На мой взгляд, Глушенков по своей манере игры не похож ни на Аршавина, ни на Данни, ни на кого-то еще. Это совсем разные футболисты. Всё-таки Данни был таким игроком, который больше обыгрывал один в один.

Плюс у того же Данни до последнего не было хорошего поставленного удара. Чтобы взять и с подъема точно пробить туда, куда наметил. У него мяч всё время куда-то сваливался. А у Глушенкова есть очень хороший, плотный и точный удар. Аршавин — тоже футболист другого плана, нежели Максим.

Посмотрим, как сложится карьера Глушенкова, он — мальчик неглупый и играет в интеллектуальный футбол. Может закрыть сразу несколько позиций. Поэтому думаю, что у него всё будет нормально в «Зените». Он уже один из лучших футболистов чемпионата России", — сказал Зазулин Legalbet.

20 июня 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. В трех матчах за сине-бело-голубых Максим отметился 5 голами.

Андрей Аршавин
Мигель Данни
ФК Зенит
Максим Глушенков
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