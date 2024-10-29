Зазулин заявил, что Батракова нужно было удалять в матче против «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков должен был быть удален в матче против сине-бело-голубых в 13-м туре РПЛ.

Матч проходил в воскресенье, 27 октября и завершился вничью — 1:1.

«Батракова надо было удалять. Его нарушение — это вторая желтая карточка. Что касается его следующего эпизода с Мантуаном, то там ничего не было. Понятно, что нога у Мантуана пошла, но насколько это было умышленно. Я сначала посмотрел и думал, чего там Батраков страдает вообще. Потом на повторе было видно, что Мантуан въехал ему в опорную ногу, но он играл в мяч, а потом другой ногой зацепил. Есть же ВАР, значит, это не тянуло на красную», — цитирует Зазулина Legalbet.

После 13 туров лидером РПЛ с 33 очками является «Краснодар». «Зенит» (30 очков) идет вторым, а «Локомотив» (28) — третьим.