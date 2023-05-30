Зазулин заявил, что Семак лучше Спаллетти

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин сравнил работу тренера петербургской команды Сергея Семака и Лучано Спаллетти, возглавлявшего сине-бело-голубых с 2010-го по 2014-й.

«Круче тот, кто титулов больше выиграл (смеётся). Однозначно, Семак. Добился больших успехов в Петербурге, оба вроде по пять лет отработали. Семак учился у Спаллетти и эти навыки пригодились, думаю. Спаллетти — величайший специалист, харизматичный тренер. Он отлично относится к футболистам. В этом, наверное, главное отличие иностранных тренеров и российских. В зарубежных клубах, как говорят? Нам главное, чтобы игрок был счастлив, он важен для нас. У Гвардиолы многие не играют в основном составе, но он каждого игрока называет важным звеном. Когда я играл, никто не думал, счастлив я или нет. Могли сказать: если не играешь, что ты идиот и надо тренироваться больше», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Под руководством Спаллетти «Зенит» выиграл четыре трофея — дважды становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018-го. С ним команда взяла девять трофеев — пять чемпионств, три Суперкубка и Кубок России.

В сезоне 2022/23 «Наполи», возглавляемый Спаллетти, выиграл серию А.