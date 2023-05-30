Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:20

Зазулин заявил, что Семак лучше Спаллетти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин сравнил работу тренера петербургской команды Сергея Семака и Лучано Спаллетти, возглавлявшего сине-бело-голубых с 2010-го по 2014-й.

«Круче тот, кто титулов больше выиграл (смеётся). Однозначно, Семак. Добился больших успехов в Петербурге, оба вроде по пять лет отработали. Семак учился у Спаллетти и эти навыки пригодились, думаю. Спаллетти — величайший специалист, харизматичный тренер. Он отлично относится к футболистам. В этом, наверное, главное отличие иностранных тренеров и российских. В зарубежных клубах, как говорят? Нам главное, чтобы игрок был счастлив, он важен для нас. У Гвардиолы многие не играют в основном составе, но он каждого игрока называет важным звеном. Когда я играл, никто не думал, счастлив я или нет. Могли сказать: если не играешь, что ты идиот и надо тренироваться больше», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Под руководством Спаллетти «Зенит» выиграл четыре трофея — дважды становился чемпионом России, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018-го. С ним команда взяла девять трофеев — пять чемпионств, три Суперкубка и Кубок России.

В сезоне 2022/23 «Наполи», возглавляемый Спаллетти, выиграл серию А.

Источник: https://legalbet.ru/news/15419501/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Игорь Зазулин
Лучано Спаллетти
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» продлил контракт с Ангбаном на три года

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС в связи с удалением Литвинова в матче с ЦСКА