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Сегодня, 13:54

Зазулин заявил, что «Зениту» нужно дать шанс своим воспитанникам

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Игорь Зазулин заявил, что клубу нужно дать шанс воспитанникам и молодым российским футболистам.

«В этом сезоне, к сожалению, сложилось так, что до последнего тура было неясно, станет «Зенит» чемпионом или нет. В такой ситуации сложно начинать заигрывать молодежь. Трудно представить, что Семак возьмет и поставит условного Васильева в матче против «Ростова» или «Краснодара». В этом плане я прекрасно понимаю Сергея Богдановича.

У «Зенита» все-таки достаточно неплохие внутренние ресурсы, чтобы обеспечить появление молодых российских ребят из академии в основной команде», — цитирует Зазулина Legalbet.

В сезоне 2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и обыграл «Балтику» (2:1) в Суперфинале Фонбет Кубка России.

В сезоне-2023/24 «Зенит» впервые в истории клуба сумел оформить требл, выиграв в Суперкубок России, золотые медали РПЛ и Кубок страны.

Источник: https://legalbet.ru/news/zazulin-zenitu-nuzhno-dat-shans-svoim-vospitannikam/
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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