Зазвонкин пожелал «Динамо» стать чемпионом по итогам сезона

Полузащитник «Балтики» Иван Зазвонкин оценил шансы московского «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне.

Зазвонкин перешел в калининградский клуб на правах аренды в июле, он является воспитанником бело-голубых. Игрок дебютировал за основную команду в октябре прошлого года в матче против «Спартака» и забил гол.

«Слежу за «Динамо» в чемпионате России. Там мои друзья. «Динамо» — хороший клуб с качественными футболистами. Пусть они займут первое место и станут чемпионами в этом сезоне», — сказал Зазвонкин.

Контракт 20-летнего Зазвонкина с «Динамо» рассчитан до конца 2026 года.