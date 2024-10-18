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Сегодня, 09:21

Зазвонкин пожелал «Динамо» стать чемпионом по итогам сезона

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Полузащитник «Балтики» Иван Зазвонкин оценил шансы московского «Динамо» стать чемпионом в этом сезоне.

Зазвонкин перешел в калининградский клуб на правах аренды в июле, он является воспитанником бело-голубых. Игрок дебютировал за основную команду в октябре прошлого года в матче против «Спартака» и забил гол.

«Слежу за «Динамо» в чемпионате России. Там мои друзья. «Динамо» — хороший клуб с качественными футболистами. Пусть они займут первое место и станут чемпионами в этом сезоне», — сказал Зазвонкин.

Контракт 20-летнего Зазвонкина с «Динамо» рассчитан до конца 2026 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)

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