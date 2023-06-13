Зделар: «Горжусь, что год назад перешел в такой клуб, как ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился впечатлениями от победы в Кубке России.

«Эмоции самые лучшие, самые положительные. Горжусь, что год назад перешел в такой клуб, как ЦСКА. У нас отличная команда, тренеры, игроки, руководство. Мы провели успешный сезон, став вторыми в чемпионате и выиграв Кубок. Все боролись друг за друга в каждом матче и сделали все для победы. И считаю, что этой работой и самоотдачей мы заслужили трофей. Хотя решающий матч получился очень напряженным, «Краснодар» — хорошая команда. И он создал нам немало проблем. Но мы оказались лучше», — приводит слова Зделара «Известия».

28-летний полузащитник выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.