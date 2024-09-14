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Сегодня, 09:45

Полузащитник ЦСКА Зделар — о работе с Федотовым: «Это был прекрасный отрезок»

Константин Белов
Корреспондент
Саша Зделар.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в интервью «СЭ» поделился мнением о работе под руководством бывшего тренера армейцев Владимира Федотова.

«Поблагодарил его за проведенные два года в ЦСКА. Именно при нем я переехал в Россию, завоевал Кубок страны, занял второе место в РПЛ и вышел на новый уровень. Меня даже снова вызвали в сборную Сербии. Это был прекрасный отрезок, за что я очень благодарен Владимиру Валентиновичу. Между нами были отличные отношения», — сказал Зделар «СЭ».

Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года. Под руководством 57-летнего специалиста армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В сезоне-2022/23 ЦСКА стал вторым в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России. В прошедшем сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Саша Зделар. «Было бы честью стать капитаном ЦСКА после Акинфеева». Интервью Саши Зделара — о сборной, Николиче и Джоковиче

Владимир Федотов (тренер)
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар

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