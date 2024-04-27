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Сегодня, 12:50

Зделар ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА: «Чувствую себя как дома»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал «СЭ» свое будущее в армейском клубе.

«Мы будем разговаривать с ЦСКА. Посмотрим, что будет. Мне здесь нравится. Я уже говорю по-русски и чувствую себя как дома», — сказал Зделар «СЭ».

Контракт серба действует до лета 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ЦСКА намерен досрочно активировать эту опцию.

29-летний Зделар стал игроком ЦСКА летом 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел в составе армейцев 30 матчей во всех турнирах.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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